"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщался в прямом эфире с представителями 20 российских телеканалов. Премьер отвечал на вопросы по итогам работы правительства за год. Одной из главных тем по традиции стала экономика.

Среди экономических вопросов, которые обсуждались, была, в частности, ситуация вокруг компании "Яндекс", интернет-блокировки и развитие искусственного интеллекта.

Итоги работы правительства за год премьер-министр Дмитрий Медведев подвел на встрече с журналистами 20 российских телеканалов. В числе главных тем — политика, социально экономическое развитие страны, здравоохранение и новые технологии.



Регулирование деятельности IT-компаний в России необходимо, но оно не должно быть излишне жестким. Так Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг "Яндекса". Премьер подчеркнул важность интернет-платформы для российской экономики.

"Яндекс" — один из лидеров отечественного IT-рынка с капитализацией свыше 850 миллиардов рублей. За первый квартал этого года финансовые показатели компании существенно выросли: выручка на 40 процентов до 37 миллиардов рублей, чистая прибыль — на 69 процентов до 3 миллиардов. Тем не менее в октябре котировки акций "Яндекса" резко упали на фоне обсуждения законопроекта об ограничении доли иностранных владельцев в значимых информационных ресурсах.

"Такие инфраструктурные компании в виртуальном мире, как "Яндекс", они у нас штучные и очень важные. Мы, кстати, очень ценим то, чем они занимаются. Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья – и настоящие, и в кавычках, что называется, — такое регулирование имеют. Нам оно необходимо. Но оно не должно быть дурным, — уверен Медведев. – Когда сумели договориться о таком нормальном и сбалансированным регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможность влиять на ситуацию, ситуация успокоилась. Я думаю, это совершенно нормальный выход из положения".

Еще один вопрос, адресованный премьеру, касался угрозы блокировки отдельных интернет-ресурсов в России. Он возник на фоне принятия так называемого закона о рунете, который предполагает обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в случае внешних угроз. Тех, кто обеспокоен будущим видеохостинга YouTube в России, Дмитрий Медведев заверил, что у властей нет планов блокировки этого популярного ресурса:

"Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется. Те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Закон, о котором вы говорите, направлен не на то, чтобы что-то там запретить. Запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Цели в другом: чтобы нас не отрезали от мировой сети, если это кому-то в голову взбредет".

В завершение беседы коснулись темы искусственного интеллекта. Этот рынок в России в последние годы активно развивается. В этом году он оценивался более чем в 2 миллиарда рублей, а к 2024-му, по оценкам Минкомсвязи, может вырасти до 160 миллиардов. Согласно опросам, искусственный интеллект используют уже более 30 процентов компаний в стране.

В связи с этим на рынке труда возникают опасения, не оставят ли новые технологии россиян без работы? Эксперты в этом сомневаются.

"Не надо бояться искусственного интеллекта в том плане, что сейчас займет все рабочие места и все люди останутся без работы. Наоборот, как показывает опыт, внедрение новых технологий приводит к тому, что требуются люди в других сферах, и обычно они более высокооплачиваемые", — говорит Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies.

Отвечая на вопросы журналистов, глава правительства отметил, что процесс внедрения роботов во все сферы деятельности будет напрямую зависеть от уровня развития искусственного интеллекта. Бояться этого не нужно, считает премьер, однако сферу безусловно необходимо контролировать.