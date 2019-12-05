Экс-сожительница обвинила бывшего мэра ямальского поселка в издевательствах

Бывший мэр ямальского поселка Шурышкары Юрий Комельков стал фигурантом уголовных дел. Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на собственные источники, экс-мэра подозревают в истязании сожительницы.

Собеседник издания не смог уточнить, по каким статьям возбуждены дела. Однако он привел слова пострадавшей Антонины Ануфриевой, согласно которым в действиях Комелькова присутствуют составы преступлений, квалифицируемых по статьям «Истязание» и «Угроза убийством».

В Следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу журналистам сообщили, что в данный момент ведется соответствующая проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали, что Ануфриева обвинила Комелькова в насилии. По словам женщины, сожитель неоднократно избивал ее и угрожал убийством. Женщина рассказала, что Комельков издевался над ней, будучи в нетрезвом состоянии.

Комельков занял пост главы администрации поселка в сентябре 2017 года и проработал в этой должности до 2018-го.