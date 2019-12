Итальянские клубы осудили обложку спортивной газеты за расизм

В чемпионате Италии по футболу в ближайшем туре лидер Серии "А" миланский "Интер" встретится с римской "Ромой". Издание Corriere dello Sport анонсировало матч обложкой, на которой два темнокожих игрока клубов и заголовок "Черная пятница". Команды признали такой посыл расистским.

Газета Corriere dello Sport анонсировала матч "Интер" – "Рома" обложкой с изображением бельгийца Ромелу Лукаку ("Интернационале") и англичанина Криса Смоллинга ("Рома") и заголовком Black Friday. Футболисты осудили эту публикацию.

"Футбол – это страсть, культура и братство. Мы всегда были и будем против любой формы дискриминации", – говорится в заявлении "Интера", опубликованном в официальном Twitter клуба из Милана. Критически отреагировали на публикацию "Рома" и "Фиорентина". Журналистам вменяют расизм и скрытую сегрегацию.

"We are all trying to tackle the issue of racism in Italian football."



Roma have said the 'Black Friday' headline used by an Italian newspaper is "terrible".



👉 https://t.co/73nXnbX3qu pic.twitter.com/Xx4zTu9ONp