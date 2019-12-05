Телеканал "Моя Планета" в честь 10-летия выпустил лимитированную карту "Тройка"

Телеканалу "Моя Планета" в 2019 году исполнилось 10 лет. К этой знаменательной дате выпущена лимитированная транспортная карта "Тройка". На ее лицевой стороне изображен символ телеканала — путешественник, логотип "Тройки" с тремя белыми конями, а также памятная дата — "10 лет в эфире".

Использовать транспортную карту для быстрой оплаты проезда смогут как жители столицы, так и ее гости. Действует она так же, как и стандартная "Тройка". На нее можно записать любой проездной билет по действующему тарифу, включая абонементы на пригородные электропоезда.



Получить лимитированную карту "Тройка" смогут все поклонники "Моей Планеты". Для этого нужно принять участие в марафоне новогодних подарков, который пройдет с 5 по 25 декабря в социальных сетях канала. Задания розыгрышей могут быть разными — от решения логической задачи до игры-квеста. Достаточно внимательно следить за новостями, чтобы быть в курсе событий.