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5 декабря 201915:59

Рафаэль Надаль отправил видеописьмо девочке, больной раком

brusselstimes.com

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал бельгийскую девочку Хлою Хаубен, которая борется с редкой формой опухоли мозга. Теннисист отправил 10-летней больной видеопослание со словами поддержки. Ее также поддержал фратарь футбольной сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Рафа по его собственным словам узнал о недуге Хлои от двоюродного брата ее отца, который работает в Теннисной академии Надаля, сообщает издание Brussels Times. Родители 10-летней девочки собирают деньги на экспериментальное лечение в США, которое обойдется как минимум в 100 тыс. евро в год. О финансовой помощи Надаля для семьи Хаубен не сообщается.

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