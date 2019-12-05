Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

В Североуральске стая агрессивных собак напала на прохожего. Поначалу мужчина медленно отступал от оскалившихся "четвероногих друзей", однако вскоре пустился в бегство.

За секунду до того, как беглец попал на проезжую часть и упал на скользкой поверхности, проехал автомобиль. Собаки благоразумно не стали преследовать прохожего и отправились обратно охранять территорию, которую они считают своей.

Ранее "Вести" писали о том, как защититься от агрессивных собак.