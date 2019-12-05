Путин: общение с добровольцами делает человека лучше и добрее

Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с волонтерами положительно сказывается на любом человеке. Соответствующее заявление глава государства сделал в Сочи, выступая на Международном форуме добровольцев.

По словам Владимира Путина, общение с волонтерами всегда доставляет ему особое удовольствие, поскольку оно делает любого человека лучше и добрее. "Это в полной мере относится и ко мне", — отметил глава государства.

Президент заявил, что грантовый фонд всероссийского конкурса "Доброволец России", из которого награждаются победители, будет увеличен вдвое. В настоящее время он составляет 45 миллионов рублей — это в три раза больше, чем в 2018 году.

В рамках Международного форума Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года", сообщает "Россия 24".

Клюкина получила приз за проект творческой инклюзивной студии "Э-моция". Она начала свое существование в сентябре 2016 года в Казани. Ее участники — молодежь старше 18 лет с инвалидностью и без. Задача студии — формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество.

Награды в разных номинациях вручили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, пилот Дамир Юсупов, который посадил самолет в кукурузном поле и спас жизни людей.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в добровольческой акции "Елка желаний". На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" глава государства выбрал наугад одно из вывешенных желаний, которое должен исполнить.