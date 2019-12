Акула сбросила юного серфера с доски в США

У побережья американской Флориды акула врезалась в доску семилетнего серфера и сбросила его в воду, сообщает Reuters. Его отец снял произошедший 30 ноября инцидент на видео.

