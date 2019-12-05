Акула сбросила юного серфера с доски в США

У побережья американской Флориды акула врезалась в доску семилетнего серфера и сбросила его в воду, сообщает Reuters. Его отец снял произошедший 30 ноября инцидент на видео.

@EricBurrisWESH Eric, some wild stuff happened to my son and I tonight at NSB! Check this out! pic.twitter.com/3Cn51rrdAS — Shaun Moore (@ShaunMoore) December 1, 2019

На пути юного спортсмена встала, как определили эксперты, черноперая акула, обитающая в прибрежных водах. На кадрах видно, как мальчик ловит волну и держит равновесие, но стоит ему улыбнуться, как он тут же отправляется в воду. Тренировку прервала крупная хищница, которые нередко нападают на людей.

Отец Чендлера Мура рассказал, что они встретили акулу еще минут за 15 до инцидента, но не придали значения ее появлению. Более того, после падения в воду мужчина и мальчик не сразу поняли, что стало помехой.

Атаки акулы не последовало, так что ребенок быстро забрался на доску и продолжил покорять волны.