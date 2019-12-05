Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за посещение концерта музыкальной группы "Ленинград". Мужчина не был готов к матерным словам, которые звучат в песнях коллектива.

Новосибирец приобрел билет на концерт, который прошел в городском ледовом дворце спорта "Сибирь". По словам Гуляева, он слушал прежде песни группы "Ленинград" по радио, но не слышал там бранных слов. На концерте все было иначе — ненормативная лексика присутствовала во многих композициях. Мужчина возмутился поведением Сергея Шнурова и покинул мероприятие до его окончания.

На этом дело не закончилось — Евгений Гуляев решил добиться компенсации за услышанные со сцены бранные слова. В качестве ответчиков новосибирец избрал Сергея Шнурова, компанию-организатора концерта "Дракон и феникс", хоккейный клуб "Сибирь", на площадке которого и прошло мероприятие. С организатора мужчина потребовал взыскать стоимость билета, а с других ответчиков — по сто тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как сообщает "Коммерсантъ", судья Мария Мяленко удовлетворила материальные претензии частично. Новосибирский суд взыскал с организатора концерта 6,7 тысячи рублей. Из них Евгений Гуляев получит 2,5 тысячи рублей, потраченные на покупку билета, а также 2 тысячи за моральный вред. Еще 2,2 тысячи пойдут на уплату штрафа.

Музыкальная группа "Ленинград" официально появилась в 1997 году. Бессменным вокалистом коллектива является Сергей Шнуров. Ранее стало известно, что 2019 год станет завершающим для группы.

В новогоднюю ночь "Ленинград" готов выступить за 21 миллион рублей. Если заказать группу в 20-х числах, концерт обойдется в три раза дешевле — в 7 миллионов рублей.