В ТамТаме блокируются каналы с пропагандой терроризма

Мессенджер ТамТам оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма. Запрет на это прописан в лицензионном соглашении мессенджера, и сервис не приветствует рост аудитории, которая распространяет подобный контент. Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что террористические организации использовали ТамТам как одну из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне.

Мессенджер не получил официальных запросов о появлении этой информации от государственных органов и упомянутых в СМИ экспертов, но с помощью автоматических алгоритмов ТамТам и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность быстро снизилась. Независимые эксперты отметили скорость реакции мессенджера. В частности, представители общественных организаций заявляли, что каналы, на которые они пожаловались команде мессенджера, удалялись в течение 20 минут. За сутки ТамТам удалось парализовать распространение подобной активности на платформе.

В дальнейшем ряд ссылок был удален после обращения Европола и некоторых других общественных организаций. Большинство подобных каналов и чатов, появившихся в последние дни, были удалены сразу после их создания.

Все жалобы пользователей продолжают незамедлительно обрабатываться. Обращение можно отправить как из самого приложения ТамТам с помощью кнопки "Пожаловаться", так и на почту abuse@tamtam.chat.