Лавров: требования Германии и Нидерландов неприемлемы для РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, на чём основаны заявления ФРГ о недостаточности участия Москвы в расследовании убийства в Берлине, из-за чего Германия приняла решение выслать российских дипломатов.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом Лавров проинформировал мировую общественность в ходе общения с журналистами в Братиславе по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Глава МИД РФ назвал требования Берлина к Москве признаться в причастности к преступлению — неприемлемыми.

Он также рассказал о том, что Нидерланды считают, что Россия не сотрудничает с международной следственной группой по расследованию катастрофы авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, в результате которой погибли все находящиеся на борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Как сообщает РИА Новости, Лавров подчеркнул, что, во-первых, РФ никто в данную следственную группу не приглашал, а во-вторых, те факты, которая предоставила Москва для расследования являются куда большими, чем вклад других стран.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что от России в следственной группе требуют только одного: "вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием".

Лавров считает, что если немецкие правоохранительные органы взяли такую модель общения с РФ за образец, то у них ничего не получится, поскольку так нельзя ни с кем разговаривать, "тем более с Российской Федерацией".

4 декабря 2019 года министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине, связав это с недостаточным участием Москвы в расследовании убийства в немецкой столице 23 августа гражданина Грузии, которое по мнению немецкой прокуратуры было совершено 49-летним россиянином.

В МИД России пообещали не оставить без ответа недружественные шаги ФРГ.