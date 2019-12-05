Москалькова запустила всероссийский урок по правам человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова запустила всероссийский единый урок "Права человека" для школьников. Такая образовательная акция проводится во всех субъектах России в третий раз.

Всего, по данным аппарата уполномоченного, за последние два года в едином уроке приняли участие 14 миллионов школьников и студентов. Кроме того, в течение декабря по всей России пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и правозащитниками, сообщает "Россия 24".