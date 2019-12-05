Из-за долга в тысячу рублей оренбуржец испортил семь чужих дорогих машин

Во дворе одного из жилых домов Оренбурга злоумышленник испортил семь дорогих иномарок.

Он погнул решетки радиаторов, сломал зеркала и облил краской кузова семи иномарок.

Когда хулиган был задержан полицией, он пояснил, что разозлился на знакомого, который занял у него одну тысячу рублей.

Он решил отомстить ему, испортив автомобиль, но какой из припаркованных во дворе принадлежит именно должнику, злоумышленник не знал.

Тогда он решил действовать наугад. Однако машины должника среди семи испорченных иномарок не оказалось, сообщает издание "Оренбургская неделя".