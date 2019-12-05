Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 декабря 201917:06

Дело избитого капитана "Амура" Кондратьева принимает неожиданный оборот

Пострадавший в ходе уличной потасовки хоккеист хабаровского "Амура" Максим Кондратьев по-прежнему находится в больнице. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Тем временем появилась видеозапись инцидента, которая полностью меняет картину произошедшего.

На видео, которое оказалось в распоряжении "Спорт-экспресса", видно, как к машине предпринимателя Алексея Маркова подъезжает другой автомобиль. Из него выходят хоккеист Максим Кондратьев с женой и выступающие за "тигров" братья Ушенины – Владислав и Вячеслав.


Между сторонами происходит конфликт. Кондратьев первым нападает на Маркова. Их пытаются разнять, но все заканчивается ударом местного бизнесмена, после которого капитан "Амура" падает на асфальт.

По словам Маркова, конфликт спровоцировала супруга хоккеиста, которая использовал нецензурную брань в его адрес. Так она отреагировала на замечание по поводу удара его машины во время открывания дверей.

После этого в дело вмешался Кондратьев. "На всех записях видно, что он на меня нападает. Я сделал одну попытку его утихомирить, увернулся, еще раз его оттолкнул. Очень жалею, что так произошло. Максим – хороший парень, дай бог ему здоровья", – цитирует Маркова спортивное издание.

Кроме того, бизнесмен заявил, что заметил у хоккеистов "Амура" и жены Кондратьева признаки алкогольного опьянения.

В настоящий момент в отношении Маркова возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сейчас

17:06

Путин поддержал инициативу создать школу Дедов Морозов

15:18

Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

14:38

"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

14:00

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

13:42

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

13:29

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся еще на пять лет

12:38

Медведев считает, что отключение России от интернета реально

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: общение с добровольцами делает человека лучше и добрее

Путин: общение с добровольцами делает человека лучше и добрее

1 час назад
У людей должен быть выбор: Медведев прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами

У людей должен быть выбор: Медведев прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами

39 минут назад
МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

1 час назад
1 января принесет россиянам новые штрафы

1 января принесет россиянам новые штрафы

1 час назад
В Верховной раде депутаты партии Зеленского подрались из-за женщины

В Верховной раде депутаты партии Зеленского подрались из-за женщины

7 минут назад
Разговор с Дмитрием Медведевым. Полное видео

Разговор с Дмитрием Медведевым. Полное видео

1 час назад
137
"Ржев" выходит в общероссийский прокат

"Ржев" выходит в общероссийский прокат

11 часов назад
"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

1 час назад
Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

1 час назад
Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

4 часа назад
Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

2 часа назад
Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

2 часа назад
Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

12 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

23 часа назад
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

03.12.2019 12:31
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

26 минут назад
Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

39 минут назад
Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

1 час назад
"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

1 час назад
Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

1 час назад
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

2 часа назад
На Дальнем Востоке появится морской космодром

На Дальнем Востоке появится морской космодром

2 часа назад
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

2 часа назад
В Россию приедет новый китайский кроссовер с огромным Tesla-экраном

В Россию приедет новый китайский кроссовер с огромным Tesla-экраном

2 часа назад
В аварии с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

В аварии с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

3 часа назад
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

3 часа назад
Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

3 часа назад
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

3 часа назад
Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

3 часа назад
Россияне начали активнее залезать в автокредиты ради б/у

Россияне начали активнее залезать в автокредиты ради б/у

3 часа назад
Обзор беспроводных наушников Beats Solo Pro: взросление без шума

Обзор беспроводных наушников Beats Solo Pro: взросление без шума

4 часа назад
В России меняются правила проверки счетчиков

В России меняются правила проверки счетчиков

4 часа назад
Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

5 часов назад
Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

5 часов назад
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

5 часов назад
На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

5 часов назад
Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

5 часов назад
Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

5 часов назад
Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

5 часов назад
Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

6 часов назад
Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

6 часов назад
Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

6 часов назад
Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

7 часов назад
Долговая перегрузка: закредитованных россиян хотят ограничить в ипотеке

Долговая перегрузка: закредитованных россиян хотят ограничить в ипотеке

7 часов назад
Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

10 часов назад
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

02.12.2019 14:55
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02
Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку