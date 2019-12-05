Дело избитого капитана "Амура" Кондратьева принимает неожиданный оборот

Пострадавший в ходе уличной потасовки хоккеист хабаровского "Амура" Максим Кондратьев по-прежнему находится в больнице. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Тем временем появилась видеозапись инцидента, которая полностью меняет картину произошедшего.

На видео, которое оказалось в распоряжении "Спорт-экспресса", видно, как к машине предпринимателя Алексея Маркова подъезжает другой автомобиль. Из него выходят хоккеист Максим Кондратьев с женой и выступающие за "тигров" братья Ушенины – Владислав и Вячеслав.



Между сторонами происходит конфликт. Кондратьев первым нападает на Маркова. Их пытаются разнять, но все заканчивается ударом местного бизнесмена, после которого капитан "Амура" падает на асфальт.

По словам Маркова, конфликт спровоцировала супруга хоккеиста, которая использовал нецензурную брань в его адрес. Так она отреагировала на замечание по поводу удара его машины во время открывания дверей.

После этого в дело вмешался Кондратьев. "На всех записях видно, что он на меня нападает. Я сделал одну попытку его утихомирить, увернулся, еще раз его оттолкнул. Очень жалею, что так произошло. Максим – хороший парень, дай бог ему здоровья", – цитирует Маркова спортивное издание.

Кроме того, бизнесмен заявил, что заметил у хоккеистов "Амура" и жены Кондратьева признаки алкогольного опьянения.

В настоящий момент в отношении Маркова возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".