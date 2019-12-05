Путин поддержал инициативу создать школу Дедов Морозов

Президент России Владимир Путин пообщался с "Дедом Морозом" Владимиром Смирновым из Ивановской области, который планирует на волонтерских началах создать школу.

Как передает РИА Новости, об этом молодой человек рассказал главе государства на встрече волонтеров. По словам Смирнова, он давно хочет создать школу Деда Мороза и соответствующий всероссийский конкурс.

Владимир Путин одобрил проект и дружески похлопал собеседника по спине, пояснив общественности, что Дед Мороз – это святой Николай, который стал таковым потому, что был очень добрым.

Ранее сообщалось о том, что в рамках добровольческой акции "Елка желаний" на стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" в Сочи президент наугад выбрал вывешенную на елке открытку-пожелание от детей. Повезло Андрею Кочетову из Ставрополья — мальчик хочет побывать в Красной Поляне.

В 2018 году в рамках проекта платформы "Россия — страна возможностей" "Мечтай со мной" Владимир Путин исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей.