"Зенит" опроверг подписание нового контракта с Дзюбой

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал информацию о заключении нового соглашения с нападающим клуба Артемом Дзюбой не соответствующей действительности. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что форвард сине-бело-голубых подписал двухгодичный договор.

"Мы сообщим о подписании контракта в нужное время", – цитирует Медведева "Спорт-экспресс". На вопрос, правда ли, что с Дзюбой заключено новое соглашение, он ответил отрицательно. "Это все гадание на кофейной гуще", – добавил гендиректор "Зенита".

Ранее появилась информации о заключении Дзюбой контракта с клубом по схеме "2+1", по которому он должен был бы получать 3,6 миллиона евро в год.