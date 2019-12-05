Владимир Путин вручил награду победительнице конкурса "Доброволец России-2019"

В рамках Всемирного дня волонтера в Сочи назвали имена победителей общероссийского конкурса "Доброволец России-2019". Проекты были представлены в десяти номинациях, в том числе - поиск пропавших, вопросы профилактики ВИЧ, помощь лицам без определенного места жительства, а также ряд других других, передают "Вести Сочи".

Церемонию закрытия форума провели в ледовом дворце "Шайба". В мероприятии принял участие Владимир Путин. Он приветствовал конкурсантов лично. Также президент напомнил, что история современного российского волонтерского движения началась именно в Сочи.

Кроме того, глава государства вручил награду победительнице в номинации "Волонтер года". Ей стала жительница Республики Татарстан. Помимо этого, Владимир Путин заявил о том, что в следующем году суммы премий конкурса будут удвоены.

Напомним, всероссийский форум "Доброволец России" проходил уже в девятый раз. В 2019 году поступило более 27 тысяч заявок на участие в конкурсе. Грантовый фонд мероприятия был равен 45 миллионам рублей.