В Москве раскрыли схему продажи поддельных полисов КАСКО

Столичные полицейские задержали липовых автостраховщиков. Их жертвами стали более сотни жителей Москвы и области. Об обмане клиенты узнавали только после аварии, когда обращались за страховыми выплатами.

Эти кадры были сделаны сразу после задержания торговцев поддельными полисами КАСКО:

- Что возил? Какие поддельные документы?

- Полисы.

- Какие?

- Страховые.

Задержанный с поличным не стал отпираться и раскрыл всю схему. Продавцы фальшивых КАСКО обзванивали клиентов, представляясь сотрудниками крупной страховой компании. Проверка личных данных, согласование цены, выезд курьера. Быстро и вежливо — заказчики были довольны. Записи камер наблюдения, на которых курьеры доставляют фальшивки по десяткам адресов, приобщили к материалам уголовного дела.

"Никаких сомнений не возникло, потому что все выглядело настоящим. Отдала курьеру деньги и уехала", — говорит потерпевшая Людмила Иванова.

Многие из купивших поддельные полисы так и не поняли, что стали жертвами мошенников. Обман вскрывался лишь в том случае, если водитель попадал в аварию.

"Номер был настоящим, бланк был ненастоящим. Когда я приехал в страховую компанию к руководителю в службу безопасности, он сообщил, что бланк не тот", — рассказывает потерпевший Константин Данилов.

Более 100 пострадавших и более 5 миллионов рублей ущерба только в московском регионе. Задержаны 11 участников преступной организации.

"Криминальная организация состояла из структурных подразделений. Роли участников были четко распределены. С целью конспирации колл-центр базировался в городе Симферополе республики Крым", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сейчас следователи продолжают выяснять детали этой многоходовой аферы. В частности, каким образом преступники получили доступ к электронной базе страховой компании. Для того, чтобы избежать проблем и гарантированно получить настоящий полис, эксперты рекомендуют водителям страховать свои автомобили самостоятельно, не доверяясь посредникам.