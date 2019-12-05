"Человек посередине": Зеленский попал на обложку журнала Time

Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского журнала TIME. Под его снимком написано, что он — "человек посередине", оказавшийся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

На странице TIME в Facebook сообщается, что Зеленский появится на "международной обложке" журнала, который выйдет 16 декабря 2019 года. Статья, посвященная ему, называется "Как президент Украины справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира".

Журналист, который брал интервью у украинского главы, отметил, что в последний раз видел его восемь месяцев назад. За это время Зеленский изменился — "постарел", "был уставшим", "уловил напряжение политической жизни" (имеется в виду цинизм).

В статье отмечается, что американские демократы считают ныне действующего украинского президента жертвой превышения полномочий Трампа, а республиканцы — ключевым свидетелем его невиновности.

Стоит отметить, что в истории это первый случай, когда на обложку журнала TIME попадает президент Украины.

В апреле 2019 года на обложке журнала Time появился человек, похожий на Владимира Путина. На иллюстрации стоял мужчина, опирающийся на Землю с расставленными указателями.