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5 декабря 201919:08

Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

Россия готова немедленно, до конца 2019 года, продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Причем без всяких дополнительных условий, заявил Владимир Путина на совещании в Сочи.

"Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально", — добавил президент.

Несмотря на это, западные партнеры не стремятся обсуждать продление договора, отметил глава государства в эфире телеканала "Россия 24". Россия, в свою очередь, не заинтересована в гонке вооружений и не стремится разворачивать ракеты там, где их нет.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и через год вступил в силу. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.

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