США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.

Как передает телеканал "Россия 24", американские власти считают его лидером мощной хакерской группировки Evil Corp и обвиняют в компьютерном взломе и банковском мошенничестве.

Представители министерства юстиции США заявили, что Якубец причастен к распространению вредоносного программного обеспечения, с помощью которого участники организации похитили со счетов международных финансовых организаций более 100 миллионов долларов.

Заместитель директора Федерального бюро расследований Дэвид Боудич, как передает ТАСС, проинформировал мировую общественность о сотрудничестве с Россией в рамках данного уголовного дела. По его словам, Москва ответила на запрос в рамках договора о правовой помощи между РФ и США.