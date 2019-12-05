Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в Латвии

Столичные следователи проверят информацию о травмировании в Латвии российской гимнастки Евгении Асоновой. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в настоящее время организована доследственная проверка по факту травмирования воздушной гимнастки, сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел 24 ноября на втором Международном турнире по воздушной гимнастике в Риге. Во время выступления Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты и получила переломы позвонков. Тренер гимнастки Елена Кустова рассказала, что в номере спортсменки не было опасных трюков и обрывов. Асонова выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента на соединенных полотнах оборвался снаряд, в результате чего девушка упала вместе с ним на маты.



Вину в случившемся тренер возложила на сотрудников организации ФВАР, которые неправильно установили подвес на высоте восьми метров. Также, по словам Кустовой, на площадке не было фельдшеров, а медсестра не могла оказать никакой помощи.

В больнице у девушки диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением спинного мозга, а также отсутствие чувствительности в ногах. Асонову прооперировали. В настоящее время она находится в Москве, но реабилитация платная.

На своей странице в Instagram Асонова накануне написала, что уже десять дней не вставала с кровати. По словам девушки, ей сложно принять случившееся, потому что гимнастика — это ее "воздух".

Гимнастка рассказала "Пятому каналу", что ей "не потянуть" длительное лечение, потому она надеется на помощь организаторов соревнований, которые должны нести ответственность за случившееся. Также пока неизвестно, сможет ли девушка восстановиться полностью.