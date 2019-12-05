Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми.

Авария произошла около 18:30 на улице Каменка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, автомобиль "Лада" сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы

Движение в районе затруднено. По факту аварии проводится проверка.