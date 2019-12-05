Доходы, лекарства, инфляция, пенсии: о чем рассказал Медведев 20 телеканалам

Два часа разговора на злободневные темы — премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, 5 декабря, в прямом эфире ответил на вопросы представителей двадцати федеральных телеканалов. Традиционно в таком формате он подводит итоги уходящего года. Доходы, инфляция, пенсии, первичная медицинская помощь, суверенный интернет и судьба YouTube — каждый смог задать вопрос.

Разговор с Дмитрием Медведевым еще никогда не проходил в настолько расширенном формате. В этом году в нем принимали участие все двадцать каналов двух мультиплексов: развлекательный "Пятница", спортивный "Матч" и даже детский "Карусель". К такому цифровому равенству страна шла десять лет. Теперь конкуренция не за частоты, а исключительно за зрителя.

Чтобы вместить всех, главу правительства встретили в самой большой студии "Останкино". Начало, традиционно, об экономике. Скромный, но все таки рост ВВП, рекордно низкие инфляция и безработица. Но удастся ли остановить падение реальных доходов населения?

"За истекшие девять месяцев доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. На самом деле важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Вот если они понимают, что их доходы стабильны или, еще лучше, растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства и для правительства", — заявил Дмитрий Медведев.

Не размазывать выплаты тонким слоем, а помогать нуждающимся — Медведев привел примеры адресной помощи:

"Мы подняли цифру, связанную с расчетом нуждаемости на одного ребенка в регионе, это сейчас два МРОТа, и привязали к этому новое пособие, которое уже будет не 50 рублей, а 10 тысяч рублей. Мы провели индексацию пенсий в полном объеме и даже с некоторым упреждением так, чтобы она покрывала инфляцию. Мы постараемся сделать так, чтобы вот такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения".

Блогер миллионник Анастасия Ивлеева вспомнила недавно принятый закон о суверенном интернете: "Планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки как YouTube? Если да, то когда?".

"Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Цель законопроекта в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой Сети. Мы стоим на пороге не обычного интернета, но и интернета вещей. По сути, можно остановить все, что угодно — станцию, допустим, энергетическую или еще что-нибудь, полеты самолетов. Этот законопроект позволит нам наши интересы защитить", — пояснил премьер-министр.

С полок аптек постоянно пропадают жизненно важные лекарства. В чем причина: импортозамещение или неудачное госрегулирование цен?

"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы, допустим, те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек. То, что государство закупает для себя, там, естественно, мы стараемся все-таки поддерживать национального производителя, но в аптеке должно быть все, что угодно. Постараемся это сейчас урегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще", — рассказал Медведев.

Тема, которая из чисто спортивной перешла в разряд политических. Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич задал вопрос о том, как сделать в дальнейшем, чтобы слова "Россия" и "допинг" в одном предложении больше никогда не пересекались.

"Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал — приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось, решили, давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили. Мы должны, конечно, и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. А другие страны что, безгрешны?", — заявил Дмитрий Медведев.

Самое время разрядить обстановку. Юморист Тимур Батрутдинов обратился к Медведеву: "Я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта, я бы даже сказал тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я". На это премьер-министр Медведев отметил: "На другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов". Батрутдинов ответил: "Абсолютно правильно".

Вопрос тоже о дуэте. Кто в итоге выйдет победителем: телевидение или интернет?

"Все новости, которые генерируют, сидящие за этим круглым столом, это верифицированные новости. Применительно к интернету ситуация принципиально другая: степень верификации в ряде случаев стремится к нулю. То, что наш приятель за океаном все время называет фейк-ньюс. Уверен, что вот эти пропорции, плюс-минус, будут соблюдаться и дальше", — рассказал премьер-министр.

Самая юная 9-летняя Анна Тадыщенко от телеканала "Карусель" стойко выдержала два часа эфира, чтобы задать свой вопрос:

— Какую книгу вы бы посоветовали прочесть всем детям?

— Я помню, что первое ощущение от того, что это интересно, у меня было, когда я читал известное произведение Жюля Верн, "Дети капитана Гранта". Это, по сути, стало первой книжкой, которая меня увлекла.

Каждый за столом спрашивал то, что волнует его аудиторию. А, значит, зрителей в этом году разговор собрал на порядок больше.