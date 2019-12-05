Биатлон. Куклина стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции

В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась индивидуальная гонка на 15 километров у женщин. Первенствовала француженка Жюстин Бреза, преодолевшая дистанцию с двумя промахами за 42 минуты 35,1 секунды.

Второй стала украинка Юлия Джима (+11,1), избежавшая промахов. Замкнула тройку лидеров еще одна француженка Жулия Симон (+17,7 секунды – 2 промаха).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина (+38,8 – 2 промаха), финишировавшая пятой. Тамара Воронина – 14-я, Екатерина Юрлова-Перхт – 16-я, Светлана Миронова – 44-я, Кристина Резцова – 62-я, Виктория Сливко – 65-я.