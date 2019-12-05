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5 декабря 201921:40 Валентин Богданов

Демократы готовят обвинения Трампу, его адвокат планирует ответный удар

Демократы готовят обвинения Трампу, его адвокат планирует ответный удар

Конгресс США начал подготовку обвинений, чтобы предъявить их президенту Трампу, который только что вернулся с саммита НАТО. Такое поручение комитету судебных дел дала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но сам Дональд Трамп, и так обиженный холодным приемом в Лондоне, решил, что больше терпеть не будет. Его адвокат Джулиани уже находится в Киеве и именно с Украины готовится нанести сокрушительный удар по демократам.

Дональд Трамп устал подставлять другую щеку. Его личный адвокат все-таки отправился на Украину. По данным The New York Times Рудольфа Джулиани в поездке сопровождает съемочная группа кабельного канала One America News. Журналисты снимают фильм о вмешательстве Киева в американские выборы и проделках Байденов.

До Джулиани дозвонился его приятель, ведущий телеканала Fox News Эрик Боллинг: "Сейчас вы находитесь на Украине, мы с вами давно дружим, я не знал об этой поездке. Так в чем цель визита?"

"Я не могу ничего описать, я не могу ничего подтвердить, но могу сказать одно — весь сегодняшний день и всю ночь я занимаюсь тем, что защищаю интересы своего клиента", — ответил Джулиани.

А вот и первые фото из Киева. Джулиани встретился с внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачом, который не раз делал резонансные заявления о коррупции в газовой компании "Burisma", где трудился Байден-младший.

Деркач после встречи написал в Facebook: "К сожалению, наша страна оказалась в центре скандалов относительно международной коррупции. В связи с этим, вместе с Рудольфом Джулиани обсудили его участие в создании межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

Впереди еще и встреча с бывшим украинским генпрокурором Виктором Шокиным. Его фактически уволил Байден старший за попытку расследовать коррупцию в "Burisma".

А вот со сменщиком Шокина — Юрием Луценко Джулиани встретился в Будапеште. Адвокат Трампа выступал в роли интервьюера.

Судя по твиту того самого телеканала One America News вышло сенсационно:"Бывший генеральный прокурор Луценко: посол Йованович солгала под присягой американскому народу".

Йованович, обвинявшая Джулиани и Луценко в том, что работы она лишилась как раз из-за них, выступала в комитете по разведке нижней палаты Конгресса. Итогом слушаний там стал 300-страничный доклад, который передали в юридический комитет. Он должен решить — будут ли президенту США предъявлены официальные обвинения.

"На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать в сторону импичмента, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов", — заявила Нжнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США.

Джеральд Надлер для демократов свой человек. Летом он прокололся с докладом спецпрокурора Мюллера и сейчас жаждет реванша.

"В 1998 году президент Клинтон сдавал анализ крови. Президент Трамп, напротив, отказался предоставить хоть один документ и приказал всем свидетелям не давать показания", — сообщил Надлер, председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Надлеру, правда, тут же припомнили его же слова двадцатилетней давности. Тогда он как раз защищал Клинтона и называл происходившее переворотом. В зале и еще один участник тех слушаний. Профессор права Майкл Герхард в 1998-м также выступал на Капитолийском холме в качестве приглашенного эксперта.

"Серьезные нарушения со стороны Трамп — это хуже, чем нарушения со стороны кого-либо из предыдущих президентов", — заявил он.

На подобные обвинения у сторонников Трампа нашелся остроумный ответ. Республиканец Даг Коллинс припомнил и Обаму, чье окружение распространяло ложные сведения о смерти посла США в Бенгази и даже Линкольна, который арестовал законодателей штата Мэриленд. И если бы только эти двое плевали на основной закон.

"Линдон Джонсон приказал ФБР внедрить шпиона в кампанию Барри Голдуотера. Президент Кеннеди заставил своего брата Роберта выслать одну из своих любовниц как шпионку из Восточной Германии. Назовите мне хоть одного президента США, кроме президента Гаррисона, который бы не подходил под критерии импичмента, выставленные демократами?" – сказал Кен Бак, член Палаты представителей Конгресса США.

"Я молю Бога, чтобы президент Джеймс Мэдисон избежал этой участи, иначе жизнь всех научных трудов будет разрушена. Однако, я не могу исключать этого", — считает Джонатан Терлин, профессор права университета Джорджа Вашингтона.

Джонатан Терли из университета Вашингтона — единственный свидетель со стороны республиканцев — называет импичмент исторической ошибкой. А вот его коллега Памела Карлан из Стэнфорда похоже запуталась во временах и эпохах. Сравнила Трампа с монархом.

"В прошлом короли по определению не могли сделать что-то неправильно, потому что слово короля — закон. В конституции США сказано, что нельзя носить титулов. Поэтому президент может назвать своего сына Барроном, но он не может сделать его бароном", — заявила Памела Карлан, профессор права Стэнфордского универститета.

Добравшись до детей, демократы нащупали новое дно — прокомментировал выходку вице-президент Пенс. Из себя вышла даже всегда спокойная первая леди.

"Несовершеннолетний ребенок заслуживает частной жизни и должен быть огражден от политики", — сообщила Мелиния Трамп.

Похоже, на попытку демократов зайти с тыла. Лобовая атака затруднена.

"То, что они делают, очень плохо для нашей страны и Республиканская партия никогда не была более единой, чем сейчас. 197 человек против ноля", — подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп называет число республиканцев в нижней палате. В Сенате у них большинство. 53 представителя из 100 и каждый бы хотел лично послушать показания Джо Байдена.

На том, чтобы бывший вице-президент выступил на Капитолийском холме, настаивают и в Белом доме. Одним Джо Байденом список не ограничивается. На слушаниях в Сенате хотят видеть и его сына Хантера и тайного осведомителя, с жалобы которого и закрутился импичмент.

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