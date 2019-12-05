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Газовые споры 48 минут назад

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5 декабря 201920:43

Новак: встреча по газу может пройти на следующей неделе

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министерская трехсторонняя встреча ЕС-Россия-Украина по газу может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы готовы встретиться в любой момент, нужно знать просто степень готовности, чтобы компании доработали свои документы меду собой", — подчеркнул Новак.

Трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошла в Брюсселе 28 октября, напоминает "Интерфакс". После телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского российские и украинские чиновники сели за стол переговоров без посредничества еврокомиссии. Ведутся активные двусторонние консультации на экспертном уровне.

Переговоры между Украиной и Россией по поводу нового договора о транзите газа должны были пройти 5 декабря, но не состоялись. Действующий контракт истекает в конце декабря. Накануне Путин заявил, что Россия готова сохранить украинский транзит газа, но условия, которые предлагает Киев, неприемлемы.

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