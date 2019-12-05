Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Данную информацию подтвердил адвокат Соколова Александр Почуев. По его словам, подзащитного передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название центра адвокат не сообщил, поскольку защита скрывает это ввиду тайны следствия. В ближайший месяц будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой дадут ответы на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой.

Ранее адвокат Олега Соколова заявил о неимении возможности встретиться со своим подзащитным в следственном изоляторе. Из-за этого он подал жалобы в адрес руководства СИЗО и надзирающего прокурора.

Также ранее стало известно, что Соколову поменяли сокамерника. До этого он находился в одном помещении с человеком, обвиняемым в изнасиловании. Теперь сокамерником стал обвиняемый в краже.

Олег Соколов обвиняется в убийстве Анастасии Ещенко, аспирантки и по совместительству своей возлюбленной. 7 ноября он жестоко расправился с ней, а затем расчленил тело, пытаясь сбавиться от останков в реке Мойке. Там его и поймали с поличным сотрудники полиции.