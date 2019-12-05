Представитель "Газпрома" опроверг слухи о возможном спонсорстве команды Формулы-1

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов опроверг информацию о том, что российская компания может вернуться к спонсированию команды Формулы-1.

Ранее портал GPToday сообщил, что "Газпром" может стать титульным спонсором команды "Рено" или "Альфа Таури". По данным источника, российская компания собиралась подписать четырехлетний контракт на сумму в 35 миллионов евро.

"Там (в сообщении GPToda – Прим. ред.) написано одновременно "может стать" и "планирует стать". Конечно, может мы все можем, – заявил Куприянов, слова которого приводит ТАСС. – Но вот "планирует стать" – нет, не планируем".

Напомним, ранее "Газпром" уже спонсировал команду Формулы-1 "Минарди", это было в 2002 и 2003 годах.