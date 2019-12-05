В Подмосковье автомобиль рухнул в кювет, есть жертвы

В дорожно-транспортном происшествии под Можайском в Московской области погибли два человека.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе подмосковного главного управления МВД РФ. Отмечается, что двое пострадали.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и автомобиль, где находились двое взрослых и двое детей, упал в кювет.