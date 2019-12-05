Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 декабря 201922:41

В Подмосковье автомобиль рухнул в кювет, есть жертвы

В дорожно-транспортном происшествии под Можайском в Московской области погибли два человека.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе подмосковного главного управления МВД РФ. Отмечается, что двое пострадали.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и автомобиль, где находились двое взрослых и двое детей, упал в кювет.

Сейчас

22:23

Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

20:45

Ракета Falcon 9 стартовала к МКС

19:52

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

17:06

Путин поддержал инициативу создать школу Дедов Морозов

15:18

Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

14:38

"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

14:00

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Форум неравнодушных: о чем говорил Путин с волонтерами в Сочи

Форум неравнодушных: о чем говорил Путин с волонтерами в Сочи

2 часа назад
Доходы, лекарства, инфляция, пенсии: о чем рассказал Медведев 20 телеканалам

Доходы, лекарства, инфляция, пенсии: о чем рассказал Медведев 20 телеканалам

1 час назад
Демократы готовят обвинения Трампу, его адвокат планирует ответный удар

Демократы готовят обвинения Трампу, его адвокат планирует ответный удар

1 час назад
Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

32 минуты назад
Стена Николо-Угрешского монастыря может рухнуть: кто и зачем копает под памятником XVI века

Стена Николо-Угрешского монастыря может рухнуть: кто и зачем копает под памятником XVI века

1 час назад
Татьяна Егорова считает, что своей скандальной книгой продлила Миронову жизнь

Татьяна Егорова считает, что своей скандальной книгой продлила Миронову жизнь

4 часа назад
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

3 часа назад
На флотах РФ активно осваивают новое вооружение

На флотах РФ активно осваивают новое вооружение

49 минут назад
Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в Латвии

Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в Латвии

3 часа назад
Я не пацан: Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав других государств

Я не пацан: Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав других государств

5 часов назад
Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

8 часов назад
Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

8 часов назад
Сожительница обвинила бывшего мэра в истязаниях

Сожительница обвинила бывшего мэра в истязаниях

8 часов назад
"Ржев" выходит в общероссийский прокат

"Ржев" выходит в общероссийский прокат

17 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

04.12.2019 17:35
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

03.12.2019 12:31
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

1 час назад
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

1 час назад
Полный "Гостиный двор" — 400 событий от 330 издательств из 29 стран

Полный "Гостиный двор" — 400 событий от 330 издательств из 29 стран

2 часа назад
Биатлон. Куклина стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции

Биатлон. Куклина стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции

2 часа назад
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

3 часа назад
Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

3 часа назад
Вычислено, какие автомобили перепродают чаще всего

Вычислено, какие автомобили перепродают чаще всего

3 часа назад
"Человек посередине": Зеленский попал на обложку журнала Time

"Человек посередине": Зеленский попал на обложку журнала Time

3 часа назад
Роскачество выбрало лучшие наушники

Роскачество выбрало лучшие наушники

4 часа назад
Украина планирует запретить въезд в Россию по внутренним паспортам

Украина планирует запретить въезд в Россию по внутренним паспортам

4 часа назад
"Зенит" опроверг подписание нового контракта с Дзюбой

"Зенит" опроверг подписание нового контракта с Дзюбой

4 часа назад
В Египте разбился истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался

В Египте разбился истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался

5 часов назад
Глава МОК Бах: решение WADA по России будет для нас обязательным

Глава МОК Бах: решение WADA по России будет для нас обязательным

5 часов назад
Лавров: требования Германии и Нидерландов неприемлемы для РФ

Лавров: требования Германии и Нидерландов неприемлемы для РФ

6 часов назад
Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

6 часов назад
Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

6 часов назад
МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

6 часов назад
1 января принесет россиянам новые штрафы

1 января принесет россиянам новые штрафы

6 часов назад
"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

7 часов назад
Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

7 часов назад
Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

7 часов назад
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

8 часов назад
На Дальнем Востоке появится морской космодром

На Дальнем Востоке появится морской космодром

8 часов назад
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

8 часов назад
В Россию приедет новый китайский кроссовер с огромным Tesla-экраном

В Россию приедет новый китайский кроссовер с огромным Tesla-экраном

8 часов назад
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

9 часов назад
Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

9 часов назад
Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

10 часов назад
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

11 часов назад
На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

11 часов назад
Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

11 часов назад
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку