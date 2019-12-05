Сборная России по плаванию с рекордом мира взяла золото в микст-эстафете 4х50 м на чемпионате Европы

Сборная России в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде.

Россияне показали результат одна минута 36,22 секунды, что является новым мировым рекордом в этой дисциплине. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1.36,40) в декабре прошлого года. Вторыми стали голландцы (1.37,12), а замкнули тройку лидеров датчане (1.38,02).

Сборная России с восемью наградами (три золота, три серебра и две бронзы) лидирует в медальном зачете чемпионата Европы, который проходит в шотландском Глазго и завершится в воскресенье, 8 декабря.