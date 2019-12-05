Висим! Во всем мире отмечены сбои в работе Фейсбука и Инстаграма

Сервис Downdetector ("Даундетектор"), который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов во всем мире, сообщил о многочисленных сбоях в функционировании Фейсбука и Инстаграм.

Как отмечает ТАСС, сбои в работе соцсетей зафиксированы во многих странах мира, включая Россию. Неполадки начались примерно в 22:10 по московскому времени. Пользователи жалуются на некорректную работу сайта, а также приложений для мобильных устройств.

Наибольшее количество неполадок в работе Фейсбука зафиксировано в США, Мексике, Колумбии, Перу и Бразилии. Инстаграм барахлит в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Испании и Италии, а также в РФ — преимущественно в Москве и ряде других городов.