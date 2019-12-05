Новости В мире

Все видео этой рубрики
5 декабря 201923:56 Дарья Тихомирова

Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов

Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов

Госдепартамент США объявил награду в 5 млн долларов за информацию о россиянине, которого обвинили в нескольких кибервзломах и краже десятков миллионов долларов. Есть ли шанс выйти на хакера?

Лихой разворот у здания МГУ на Воробьевых горах – теперь это улика в деле о кибермошенничестве. Машины, в том числе Audi R8 и "Ламборгини" с неговорящим для американцев номером "ВОР" — в обвинительном заключении назовут "чьими-то похищенными накоплениями на старость".

Заявление о разоблачении банды с говорящим названием Evil Corp – "Корпорация зла" было обставлено со всей торжественностью: прямая трансляция из Вашингтона, сразу 6 спикеров от разных американских ведомств.

"Сегодня мы опубликовали обвинительный акт против двух самых изворотливых киберпреступников в мире. Максим Якубец и Игорь Турашев на протяжении десяти лет заражали компьютеры по всему миру вредоносными программами Крайдэкс и Драйдэкс", — заявил Брайан Бенцковски, помощник генерального прокурора.

32-летний москвич Максим Якубец по прозвищу "Aqua" назван организатором группы, он также якобы стоял за разработкой ботнета Bugat. Предполагаемый сообщник – 38-летний Игорь Турашев, он же "Энки", он же Тигрр, он же "Nintutu".

"Хакер, известный под кличкой Аква, и его сообщники совершенствовали вредоносные программы, чтобы нанести максимальный урон своим жертвам. Они обогащались путем кражи, подлога и обмана", — обвинил Скотт Брэди, прокурор Западной Пенсильвании

Госдепартамент США готов заплатить 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Якубца. Это самая крупная в американской истории сумма, назначенная за сведения о киберпреступнике — под стать образу жизни обвиняемых.

"Мы составили достаточно полный портрет подозреваемых, который дает представление об их поведении. Они сорят деньгами, ездят на гоночных машинах, ведут себя как экстравагантные миллионеры", — возмутился Джеймс Уолш, первый заместитель Госсекретаря Госдепа США.

Восемь человек, связанные с "корпорацией зла", уже арестованы в Великобритании и приговорены суммарно к сорока годам тюрьмы. Британские следователи составили видеодосье на подозреваемых. Сообщается, что участники группировки держали в качестве домашних питомцев льва и тигра.

"Удалось установить, что при помощи программы "Зевс" обвиняемые пытались похитить 220 миллионов долларов. Им удалось снять с банковских счетов своих жертв примерно 70 миллионов долларов. Якубец – это настоящий преступник 21-го века. Он одним нажатием клавиши и щелчком мышки совершал киберпреступления по всему миру. Он заслужил свое место в списке ФБР. Каждое из этих компьютерных вторжений было фактически ограблением банка", — заявил Роберт Джонс, глава отдела по борьбе с киберпреступлениями британского агентства по борьбе с преступностью.

Операция по выявлению банды была международной, сообщили в американском Минюсте: в расследовании участвовали правоохранительные органы из Нидерландов, Германии, Белоруссии, Украины и России. Американский Минфин утверждает, что хакер Якубец одно время работал на Федеральную службу безопасности. Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения "беспочвенными". Он упрекнул Вашингтон в игнорировании предложений Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности.

Сейчас

22:23

Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

20:45

Ракета Falcon 9 стартовала к МКС

19:52

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

17:06

Путин поддержал инициативу создать школу Дедов Морозов

15:18

Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

14:38

"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

14:00

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Форум неравнодушных: о чем говорил Путин с волонтерами в Сочи

Форум неравнодушных: о чем говорил Путин с волонтерами в Сочи

3 часа назад
Доходы, лекарства, инфляция, пенсии: о чем рассказал Медведев 20 телеканалам

Доходы, лекарства, инфляция, пенсии: о чем рассказал Медведев 20 телеканалам

3 часа назад
Демократы готовят обвинения Трампу, его адвокат планирует ответный удар

Демократы готовят обвинения Трампу, его адвокат планирует ответный удар

2 часа назад
Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

1 час назад
Стена Николо-Угрешского монастыря может рухнуть: кто и зачем копает под памятником XVI века

Стена Николо-Угрешского монастыря может рухнуть: кто и зачем копает под памятником XVI века

2 часа назад
Татьяна Егорова считает, что своей скандальной книгой продлила Миронову жизнь

Татьяна Егорова считает, что своей скандальной книгой продлила Миронову жизнь

6 часов назад
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

4 часа назад
На флотах РФ активно осваивают новое вооружение

На флотах РФ активно осваивают новое вооружение

2 часа назад
Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в Латвии

Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в Латвии

4 часа назад
Я не пацан: Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав других государств

Я не пацан: Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав других государств

6 часов назад
Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

9 часов назад
Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

1 час назад
Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

9 часов назад
Сожительница обвинила бывшего мэра в истязаниях

Сожительница обвинила бывшего мэра в истязаниях

9 часов назад
"Ржев" выходит в общероссийский прокат

"Ржев" выходит в общероссийский прокат

18 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

04.12.2019 17:35
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

03.12.2019 12:31
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов

Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов

30 минут назад
Небензя уговорил Трампа оформить "российскую комнату" в Белом доме

Небензя уговорил Трампа оформить "российскую комнату" в Белом доме

54 минуты назад
Висим! Во всем мире отмечены сбои в работе Фейсбука и Инстаграма

Висим! Во всем мире отмечены сбои в работе Фейсбука и Инстаграма

1 час назад
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

2 часа назад
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

2 часа назад
Полный "Гостиный двор" — 400 событий от 330 издательств из 29 стран

Полный "Гостиный двор" — 400 событий от 330 издательств из 29 стран

3 часа назад
Биатлон. Куклина стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции

Биатлон. Куклина стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции

4 часа назад
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

4 часа назад
Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

5 часов назад
Вычислено, какие автомобили перепродают чаще всего

Вычислено, какие автомобили перепродают чаще всего

5 часов назад
"Человек посередине": Зеленский попал на обложку журнала Time

"Человек посередине": Зеленский попал на обложку журнала Time

5 часов назад
Роскачество выбрало лучшие наушники

Роскачество выбрало лучшие наушники

5 часов назад
Украина планирует запретить въезд в Россию по внутренним паспортам

Украина планирует запретить въезд в Россию по внутренним паспортам

5 часов назад
"Зенит" опроверг подписание нового контракта с Дзюбой

"Зенит" опроверг подписание нового контракта с Дзюбой

6 часов назад
В Египте разбился истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался

В Египте разбился истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался

6 часов назад
Глава МОК Бах: решение WADA по России будет для нас обязательным

Глава МОК Бах: решение WADA по России будет для нас обязательным

6 часов назад
Лавров: требования Германии и Нидерландов неприемлемы для РФ

Лавров: требования Германии и Нидерландов неприемлемы для РФ

7 часов назад
Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

7 часов назад
Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях

7 часов назад
МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

8 часов назад
1 января принесет россиянам новые штрафы

1 января принесет россиянам новые штрафы

8 часов назад
"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

9 часов назад
Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

9 часов назад
Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

9 часов назад
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

9 часов назад
На Дальнем Востоке появится морской космодром

На Дальнем Востоке появится морской космодром

10 часов назад
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

10 часов назад
В Россию приедет новый китайский кроссовер с огромным Tesla-экраном

В Россию приедет новый китайский кроссовер с огромным Tesla-экраном

10 часов назад
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

10 часов назад
Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

10 часов назад
Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

11 часов назад
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

12 часов назад
На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

12 часов назад
Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

13 часов назад
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку