Если лопнул банк. Госдума увеличит размер страховой выплаты по некоторым вкладам

Госдума одобрила увеличение страховых выплат по некоторым вкладам до 10 миллионов рублей. Соответствующий законопроект приняли сегодня в первом чтении. Сейчас размер страхового возмещения не превышает 1 400 000 рублей. Что еще обсуждали сегодня на Охотном ряду?

Спасти средства граждан со счетов лопнувших банков. К действующему закону о страховании вкладов сегодня в первом чтении одобрили две новых нормы. Взять под защиту некоторые НКО и увеличить страховые выплаты по отдельным вкладам.

Сегодня гарантированная сумма страховых выплат не превышает одного миллиона четырехсот тысяч рублей для физических лиц. Но всё чаще, по мнению авторов инициативы, в защите стали нуждаться и некоммерческие организации социальной направленности. Возможность спасти средства у них появится впервые.

По данным регистрирующих органов сегодня в стране 175 тысяч таких организаций, на счетах которых около полутора триллионов рублей. Однако, по оценкам агентства по страхованию вкладов, риски находятся на уровне 24 миллиардов. И это в самом худшем случае, если все кредитные организации лишатся лицензии, что в принципе невозможно.

"Кто получил наследство, продал недвижимость, получил грант и на их счетах, вопреки их воле оказываются большие суммы, которые в случае, если у банка отзывается лицензия, пропадают. Вот для этой узкой группы будет введена новая страховая сумма в размере 10 миллионов", — пояснил депутат Госдумы Алексей Куринный.

А это уже второй пункт предложения. Правда здесь представлен практически индивидуальный подход. Прежде всего, под защитой окажутся те, чьи средства лишь по определенным критериям окажутся на счетах банков, лишенных лицензии.

В том, что инициатива важная и нужная, парламентарии не сомневаются, но надеются, что к следующему чтению авторы законопроекта внесут поправки, которые сегодня озвучили депутаты. В том числе уточнить перечень форм НКО и ситуаций, при которых физлица смогут возместить утраченное.