Фигурист Алиев – четвертый после короткой программы в финале Гран-при

Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает четвертое место после короткой программы в финале Гран-при, который проходит в итальянском Турине. За свой прокат 20-летний спортсмен получил 88,78 балла.

Лидирует после короткой программы американец Натан Чен (110,38 баллов), Вторым идет японец Юдзуру Ханю (97,43), а третьим – француз Кевин Эймоз (96,71). Еще один россиянин Александр Самарин (81,32) расположился на пятом месте.