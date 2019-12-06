"Арсенал" довел безвыигрышную серию до девяти матчей, проиграв дома "Брайтону"

В матче 15-го тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" проиграл "Брайтону" со счетом 1:2. "Чайки" прервали серию из трех поражений в чемпионате Англии.

У победителей встречи голами отметились Адам Уэбстер и Ниль Мопе, забившие на 36-й и 80-й минутах соответственно, а у хозяев поля единожды на 50-й минуте отличился Александр Ляказетт.

"Арсенал" довел безвыигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей (четыре поражения, пять ничьих) и с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, а "Брайтон" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 18 очков.

В следующем туре чемпионата Англии "канониры" в понедельник, 9 декабря, на выезде сыграют с "Вест Хэмом", а команда из Восточного Суссекса днем ранее примет "Вулверхэмптон".