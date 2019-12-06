Панарин в игре с "Коламбусом" забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбус Блю Джекетс" забросил одну шайбу.

Артемий отличился на 16-й минуте второго периода и сделал счет в игре 3:1 в пользу своей команды. Ему ассистировали Тони Деанджело и Бретт Хауден. Для россиянина эта шайба стала 13-й в сезоне.

Стоит отметить, что этот матч стал первым для Панарина в Коламбусе после ухода из "Блю Джекетс", в составе которого Артемий сыграл 160 матчей, забросил 55 шайб и сделал 114 результативных передач.