Жизнь на полюсе уменьшает человеческий мозг

Мозг человека уменьшается при длительном пребывании на полюсе. Такое открытие совершили немецкие учёные. Они сделали МРТ восьми испытуемым до экспедиции в Антарктиду и сразу после её окончания.

Все эти люди провели возле Южного полюса 14 месяцев, отмечает телеканал "Россия 24". За это время объём одной из частей мозга — гиппокампа — заметно снизился у всех полярников. Также во время экспедиции они сдавали разнообразные тесты, и выяснилось, что их внимание упало, а способности к ориентации в пространстве ухудшились.