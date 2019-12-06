В Королеве задержали группировку сбытчиков поддельного моторного масла

Полиция задержала в Подмосковье группу мошенников, которые продавали поддельные автозапчасти. На складах и в офисах в городе Королеве также были обнаружены более 30 литров фальшивого моторного масла. На каждой упаковке были логотипы известных производителей, отмечает телеканал "Россия 24". По данным следствия, злоумышленники сбывали свой товар через интернет-магазины.

"По данному факту следователем СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 180 УК РФ. В ходе обысков изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов и их возможных сообщников", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.