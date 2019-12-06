"Айлендерс" прервал победную серию "Вегаса", у Варламова 31 сэйв

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" на льду домашней арены "Нассау Колизеум" в овертайме обыграл "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Кэл Клаттербак (25-я минута) и Брок Нельсон (44), а у гостей – Алекс Так (36) и Джонатан Маршессо (56). Победу "островитянам" принес Райан Пулок, забивший на четвертой минуте овертайма.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

"Айлендерс" одержал третью победу в последних пяти играх и с 40 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Вегас", прервавший серию из четырех побед, расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк" в воскресенье, 8 декабря, на выезде сыграет с "Даллас Старз", а "Голден Найтс" на следующий день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".