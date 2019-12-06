Шайба Панарина принесла победу "Рейнджерс", Георгиев отразил 45 бросков

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:2. Для хозяев льда это поражение стало третьим кряду.

У победителей встречи голами отметились Брендан Лемье (20-я минута), Джейкоб Труба (26) и Артемий Панарин (36), а у гостей отличились Кэм Аткинсон (13) и Сет Джонс (44).

Российский голкипер "рейнджеров" Александр Георгиев отразил 45 из 47 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Панарин.

"Рейнджерс" одержал третью победу в последних пяти играх и с 31 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Коламбус" в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк" в пятницу, 7 декабря, примет "Монреаль Канадиенс", а "Блю Джекетс" на следующий день на выезде сыграет с командой "Флорида Пантерз".