В Паттайе загорелся отель, четыреста человек эвакуировано

По меньшей мере, 400 человек эвакуировали из-за пожара в отеле "Холидей Инн" в тайском городе Паттайя. Огонь вспыхнул рано утром. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Им потребовалось полчаса, чтобы устранить возгорание.

Информации о пострадавших – нет, отмечает телеканал "Россия 24". По словам охранника отеля, огонь вспыхнул в одном из номеров. Затем из-за сильного ветра он распространился на весь фасад здания. Причина пожара устанавливается.