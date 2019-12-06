Гол Гурьянова помог "Далласу" одолеть "Виннипег"

Российский нападающий "Далласа Старз" Денис Гурьянов сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Виннипег Джетс". Эта шайба стала для россиянина пятой в нынешнем сезоне. "Звезды" на своей площадке обыграли гостей в овертайме со счетом 3:2.

Помимо Гурьянова за хозяев льда отличились Джейми Бенн и Джо Павелски, забросивший победную шайбу в дополнительное время. В составе "Виннипега" голами отметились Блэйк Уилер и Марк Шайфли. Российские хоккеисты "Далласа" Александр Радулов и Антон Худобин участия в этой игре не принимали.

Результаты других встреч дня: "Бостон Брюинз" – "Чикаго Блэкхокс" – 3:4 ОТ, "Монреаль Канадиенс" – "Колорадо Эвеланш" – 2:3, "Филадельфия Флайерз" – "Аризона Койотис" – 1:3, "Калгари Флэймз" – "Баффало Сэйбрз" – 4:3.