Голосование по импичменту могут провести до Нового года, но Трампа это не беспокоит

Президент США Дональд Трамп злоупотребил властью ради собственной политической выгоды, именно поэтому его следует лишить должности. Такое мнение высказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она поручила составить обвинения против президента в рамках процедуры импичмента. Голосование может состояться еще до Нового года.

С высокой трибуны спикер палаты представителей торопила коллег. Пора уже официально начинать импичмент. Американская демократия переживает худшие дни и лучшее лекарство – лишить президента должности, настаивала Нэнси Пелоси. Она уже уходила, когда в след журналист выкрикнул – "вы, что ненавидите Трампа"?

"Я никого не ненавижу, меня вырастили так, чтобы мое сердце было полно любви. Я всегда молюсь за президента, я все еще молюсь за президента. Так что не надо со мной связываться, употребляя такие слова".

Видно, что Пилоси на взводе. В своем Twitter Трамп пишет, что не верит, что спикер Палаты представителей за него молится. Она же с первых дней президентства кричит не "аллилуйя", а "импичмент". Именно Пилоси осенью запустила процедуру.

Трамп в который раз дает понять, его так просто не возьмешь:

- Вас беспокоит то, какие последствия будут иметь для вас слушания?

- Нет! Абсолютно не беспокоит. Это же жульничество. Большой обман. Большой такой жирный обман.

Держать удар Трампу нужно. Предвыборная кампания в разгаре, а ему достается со всех сторон. В спину бьют друзья-союзники по НАТО. Дональд Туск характерно сложил пальцы и как будто пистолетом тычет Трампу в бок. Все это кадры с недавнего саммита альянса, где западные лидеры потешались над президентом США.

Собрав кадры поярче, сделать из Трампа посмешище решил его главный конкурент по предвыборной гонке Джо Байден. В минутном ролике он говорит зрителям, над Трампом смеется весь мир, а значит нельзя пускать его в Белый дом: "Если мы дадим Трампу еще 4 года, мы столкнемся с большими проблемами. Нам будет сложно восстановить положение Америки в мире".

Байден, видимо, воодушевившись восстановившимся рейтингом – он снова лидер среди кандидатов-демократов, позволяет себе оскорблять избирателей. Сцепился с одним на встрече. Говорит ему и Сенат — не указ, если вызовут давать показания по импичменту – не пойдет. Там ведь большинство у однопартийцев президента – республиканцев. Своего в обиду не дадут. Партия как никогда сплотилась.

"Почему мы переживаем весь этот кошмар? С первого дня после выборов у демократов была цель — они всегда хотели провести импичмент президенту. Вы видите, как они говорят, как действуют, чего они достигли?", — говорит член палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти.

Иллюзий ни в Белом доме, ни в Республиканской партии никто не питает. В подконтрольной демократам Палате представителей обвинения будут составлены и поддержаны. Вопрос в том, когда состоится историческое голосование. Газеты пишут, могут и до Нового года успеть, чтобы дальше передать дело в Сенат, а там у истории с импичментом будет уже крутой поворот.