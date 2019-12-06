Всеобщая забастовка во Франции: на улицы вышли 1,5 миллиона человек

Факелы, файеры, слезоточивый газ — все в лучших традициях французских протестов. Жители республики устроили общенациональную забастовку. Недовольны очередным нововведением со стороны правительства Эммануэля Макрона. Накануне десятки профсоюзов отказались от работы, общественный транспорт оказался практически парализован. Многие детсады и школы были закрыты. Французы вышли на демонстрации, которые превратились в массовые беспорядки.

С наступлением темноты столкновения в Париже вспыхивают вновь. Театр действий смещается на площадь Наций. Полиция подтягивает силы, на улице появляются водометы.



Бунтующую молодежь поливают слезоточивым газом, та в ответ бросает бутылки и петарды. Десятки человек задержаны. Среди пострадавших двое журналистов.

Вместе с тем в Париже шла демонстрация профсоюзов, самая крупная за последние 9 лет, в ней приняли участие больше четверти миллиона человек. По всей Франции на улицы вышли около полутора миллионов протестующих.

"Им надо понять, что нас не так просто провести. То, что столько народу вышло на улицы уже победа, но это только начало", — предупреждает участник манифестации.

Полиция уверяет, что людей было меньше — около 800 тысяч. Все они не согласны с положениями новой пенсионной реформы, предложенной правительством.

"Все просто. Мы потеряем треть наших пенсий, не только мы, вся страна! Это провальная реформа, мы все против", — заявляет представитель профсоюза банковских служащих Паскаль Габе.

В Тулузе во время столкновений ранены пять человек, причем трое из них полицейские. Стражи порядка, которые работают на протестах, жалуются в соцсетях, что получают письма с угрозами в свой адрес. Раскол в обществе становится все глубже.

Забастовка во Франции продолжается. Снова весь день в Париже не будет работать метро и снова отменены почти все пригородные поезда. Отменили еще и треть всех авиарейсов.

Эту акцию хотят сделать бессрочной. Новые манифестации пройдут в ближайшую субботу. Опросы показывают, что протестное движение поддерживает абсолютное большинство французов.