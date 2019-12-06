Каррера обскакал Слуцкого: экс-тренер "Спартака" возглавит АЕК

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера продолжит тренерскую карьеру в Греции. 55-летний итальянский специалист 6 декабря подпишет контракт с греческим клубом АЕК. Соглашение с итальянцем рассчитано на два года.

По информации Sky Sport, руководство АЕКа сегодня официально объявит о назначении на пост главного тренера команды Массимо Карреры. Таким образом, он возобновит тренерскую карьеру после увольнения из московского "Спартака" в 2018 году.

Ранее сообщалось, что на пост наставника АЕКа претендует россиянин Леонид Слуцкий.