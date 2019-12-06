Бойтесь звонков и опросов: как обманывают клиентов Сбербанка

Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт клиентов.

Например, человеку звонит якобы сотрудник банка и сообщает, что по карте прошла подозрительная операция. Затем мошенник просит сказать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, СМС-код или пароли от "Сбербанк онлайн"​​​. Также злоумышленник может сказать, что включает программу-робот, которой можно сообщить все данные, и тогда они будут защищены. Еще вариант – перевести деньги на якобы "защищенный счет" персонального менеджера.

Еще одна распространенная схема — онлайн-опрос от имени банка, за прохождение которого начислят деньги. Но для этого клиенту надо сначала перечислить "закрепительный платеж" для подтверждения карты. В банке напоминают, что не проводят опросы за деньги.

Также мошенники могут представляться сотрудниками брокерской или дилерской компании, сообщает РИА Новости. Они предлагают вложить средства с высокой доходностью. Как только деньги переведены, злоумышленник пропадает, и вернуть вложенное уже нельзя.

Кроме того, в Сбербанке призывают быть осторожными, если вы разместили в интернете объявление о продаже какой-либо вещи. Мошенник представляется потенциальным покупателем и просит сообщить для оплаты не только номер карты, но код безопасности или код из СМС. В банке напоминают, что для перевода денег вся эта информация не нужна. В Сбербанке призывают никогда не сообщать данных карты и не совершать никаких операций по инструкциям подозрительных людей, звонящих по телефону.