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6 декабря 201910:35

Белоснежного арктического лиса заметили в самом центре Салехарда

ГТРК "Ямал"

Песцы атакуют. Арктического лиса заметили в Салехарде. Зверек разгуливал возле одного из магазинов в самом центре города. Видео с его участием опубликовали в городском сообществе в социальной сети "ВКонтакте", передает ГТРК "Ямал".

Напомним, пару дней назад песец уже попадал в объективы жителей столицы округа. За ним тогда устроили целую погоню. Животное на протяжении нескольких минут мчалось вдоль трассы, пытаясь максимально удалиться от оператора, который пытался его догнать на автомобиле. Был ли это тот же лис или его приятель, можно только догадываться.

Реакция горожан на гостя была неоднозначной. Кто-то его пожалел, а кто-то, наоборот, испугался дикого зверя из-за того, что он может нести опасность.

- Меня эта проблема напрягает. Песцы являются основными распространителями бешенства. Если он подерется с одной из бродячих собак, эпидемии не избежать. Почему до сих пор никак не отреагировала санитарно-эпидемиологическая служба, не понятно.

- Это настоящее нашествие. Ненормально, что хищники так просто заходят в город. Этим должны заняться зоологи.

Ямальцам рекомендуют не приближаться к песцам и лисицам, так как они могут переносить бешенство. При встрече лучше сохранять дистанцию и любоваться ими издалека, как это сделал автор видео.

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Текст: ГТРК "Ямал"

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