НХЛ. Георгиев признан первой звездой дня, Свечников – второй

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев назван первой звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин в матче против "Коламбус Блю Джекетс" отразил 45 бросков из 47 и внес решающий вклад в победу своей команды.

Второй звездой был признан его соотечественник Андрей Свечников. Форвард "Каролина Харрикейнз" в игре с "Сан-Хосе Шаркс" забросил шайбу и отдал голевую передачу. Кроме того, он стал автором победного буллита.

Тройку лучших замкнул нападающий "Аризоны Койотс" Фил Кессел, оформивший дубль во встрече с "Филадельфия Флайерз".