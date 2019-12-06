Погода выходных: тепло Атлантики дойдет до Байкала

Мощный западно-восточный поток теплого, влажного атлантического воздуха распространится до Прибайкалья. По-декабрьски морозная зимняя погода ожидается лишь на Дальнем Востоке.

По данным синоптиков, в Москве будет облачно, временами пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура днем 0,+2, ночью -2,0.

В Санкт-Петербурге облачно, ожидается дождь, сильный ветер, в субботу +5,+7, в воскресенье станет прохладнее, +1,+3, местами дождь со снегом.

На Русском Севере теплый воздух поднимется до Заполярья. В Мурманске -7,-10, временами снег. В Нарьян-Маре в субботу около -20, в воскресенье потеплеет до 0,+2. В Архангельске в субботу -1,-3, в воскресенье +1,+3, в Сыктывкаре 0,+3.

В субботу в Черноземье будет солнечно, в воскресенье — облачно, местами небольшие осадки. В Воронеже, Курске и Белгороде +1,+3.

В Поволжье на фоне высокого атмосферного давления будет солнечно, сухо и тепло. В Нижнем Новгороде, Пензе, Казани и Саратове около 0, в Волгограде +3,+5, в Астрахани +6,+9.

На Юге — солнечно, без осадков. В Ростове-на-Дону в субботу +4,+6, в Краснодаре +6,+8, в Симферополе +8,+10.

На Урале потеплеет, ожидается небольшой снег, ветер. В Екатеринбурге и Челябинске 0,-2.

В Западной Сибири пройдет мокрый снег, усилится ветер. В Омске и Новосибирске около 0. В Барнауле -1,-3.

На юге Дальнего Востока будет морозно, возможны снегопады. В Благовещенске в субботу -18,-20, в воскресенье -24,-26. В Хабаровске в субботу -17,-19, в воскресенье ─ не выше -20. Во Владивостоке -5,-7, осадков не ожидается.